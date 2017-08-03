Прокуратура Югры помогла работникам предприятия получить долги по зарплате

Ханты-Мансийск, , 10:27 — REGNUM В ХМАО-Югре после вмешательства прокуратуры работникам одного из предприятий Берёзовского района выплачена задолженность по заработной плате свыше 19 млн рублей, сообщает 3 августа пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Берёзовского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам ОАО «Приобьтрубопроводстрой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, перед 270 работниками предприятия имелась задолженность по зарплате свыше 19 млн рублей.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст.5.27 КоАП РФ («Нарушение законодательства о труде») и внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона.

Отмечается, что в целях защиты прав работников предприятия, прокурор региона объявил директору завода предостережение о недопустимости нарушения закона.

«В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Свердловской области возбудили уголовное дело за задержку зарплаты 30 работникам ОАО «Алапаевский металлургический завод». Отмечается, что работникам предприятия в течение четырёх месяцев задерживали выплаты заработной платы. Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей.

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