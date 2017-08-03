В районе взрыва в Абхазии прекращены поиски пропавших

Приморское, Абхазия, , 10:16 — REGNUM Поиски людей в зоне склада с боеприпасами в Абхазии, на котором накануне произошел взрыв, завершены, заявил глава МВД республики Аслан Кобахия.

По его словам, больше пропавших без вести нет, специалисты изучают местность. Кобахия пояснил, что пока подойти к очагу возгорания невозможно.

Напомним, жертвами взрыва на складе с боеприпасами стали две гражданки РФ — они приехали на отдых в село Приморское из Санкт-Петербурга. В момент взрыва они были на конной прогулке.

В районе склада находятся сероводородные источники, популярные у отдыхающих, поэтому среди пострадавших много туристов из России. Из 27 госпитализированных пострадавших 19 человек — граждане РФ.

Власти Абхазии пообещали выплатить компенсации пострадавшим. Причины взрыва устанавливаются.