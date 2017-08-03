Обман туристов с детьми поставили на поток?

Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM История с группой из 133 туристов, которые застряли по вине ООО «Три лимона» в Греции, получила своеобразное продолжение — на этот раз жертвой тех же ответственных за организацию активного отдыха людей стала группа из 18 человек. Однако теперь обманом с заселением в отель дело не ограничилось. Мало того, что принимающая сторона запросила деньги за билеты сверх установленной в договоре суммы, но она также не предоставила их вовремя, в результате чего в экстренном порядке пришлось заказывать билеты ещё дороже и за менее удобный маршрут. В настоящее время туристы уже вернулись домой, однако никакой компенсации за все проблемы им до сих не выплачено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель турфирмы ForFriends LLC, заключившей договор с принимающей стороной, компанией-организатором отдыха для указанной группы туристов Sport Village Tour.

По его словам, Sport Village Tour (SVT) тесно связана с ООО «Три лимона». Через последнюю фирма ForFriends LLC оплачивала часть денег по указанному договору. В конце июня «Три лимона» уже прославились тем, что фактически сорвали учебно-тренировочные сборы для группы из 133 туристов. Тогда со стороны организатора с туристами в Греции работала, хотя ответственность за нарушения условий договора лежала на гендиректоре «Трёх лимонов». На этот раз злополучный договор с российскими туристами заключила уже сама Елена как гендиректор Sport Village Tour.

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На этот раз группа туристов состояла из 18 тхэквондистов — 9 взрослых и 9 детей из Санкт-Петербурга, которые отправились на спортивные сборы на побережье Эгейского моря с 15 по 29 июля. Среди детей пятеро было до 12 лет.

Согласно договору, туроператор, как принимающая сторона, обязался оплатить все авиабилеты Москва — Афины. Первые проблемы начались уже за 5 месяцев до вылета — В. объявила, что за билеты требуется доплатить ещё 220 евро сверх указанной в договоре цены. Питерская компания ForFriends LLC согласилась на эти условия и заплатила дополнительную сумму из своих средств.

Несмотря на это, заказать билеты Sport Village Tour всё равно не захотела или не смогла — за шесть недель до поездки компания так и не предоставила их группе, вопреки условиям договора. При этом туристов просто поставили перед фактом без объяснения конкретных причин. «Нам пришлось покупать новые более дорогие билеты и самим компенсировать разницу в цене, не обременяя этим наших клиентов», — отметил представитель турфирмы ForFriends LLC. В ответ петербургская турфирма потребовала Sport Village Tour зачесть уже уплаченные деньги в счет очередного взноса за отель, SVT это требование выполнила.

В итоге перелёт из Москвы до Афин поменяли на более длительный через Хельсинки и Стамбул, который длился целые сутки.

Однако это лишь половина истории. По прибытии в Афины туристов, согласно договору, должны были заселить в тот же отель, что и предыдущую группу пострадавших — King Saron в поселке Истмия у залива Сароникос. Sport Village Tour также отвечала за организацию на месте тренировочного процесса, спортивную инфраструктуру и культурную программу.

Однако за два дня до вылета первой части группы представитель Sport Village Tour поставила клиентов перед фактом, что указанный в договоре отель предоставлен не будет и в лучшем случае будет заменён на трёхзвездочный.

В результате так и было сделано — группе предложили трёхзвёздочный Pappas Hotel в районе города Лоутраки на Ионическом море. Поскольку туристы, в особенности дети, прибыли ночью в Афины после суточного полёта и были сильно утомлены, они заселились в новый отель. По устной договоренности было решено, что если группа сочтет условия проживания неприемлемыми, Sport Village Tour компенсирует полную стоимость проживания по туру. При этом вину за случившееся организатор сборов переложил на King Saron, который получил деньги и при этом якобы отменил бронь за три дня до поездки.

Чтобы сгладить ситуацию, В. провела дополнительную бесплатную экскурсию, привезла несколько коробок сока, местную дешёвую водку и две сим-карты, благодаря которым туристы получили постоянный доступ в интернет. Также было организовано посещение альтернативных спортивных площадок. При этом гендиректор SVT уверяла возмущённых клиентов, что такой случай в практике компании произошёл впервые.

Однако такая «компенсация» никого не устроила. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из членов группы, в залах для тренировок часто отсутствовали нужные тренажёры, параллельно занимались другие группы людей, а иногда и вовсе занятия организовывались в не подходящих для того помещениях — например, в актовом зале. Говорить о том, что и сам трёхзвёздочный отель не мог удовлетворить потребности туристов, прописанные в договоре, и вовсе излишне.

Некоторые туристы рассматривали возможность найти другие средства размещения, однако свободных отелей поблизости не нашлось. Шли дни, а обсуждение выплаты компенсации со стороны Sport Village Tour всячески затягивалось. В конце концов В. предложила оказавшимся в ловушке туристам поразительное решение — подписать акты, удостоверяющие отсутствие претензий к принимающей стороне. Она сочла, что предложенные ею условия размещения в Pappas и спортивные площадки вполне тянут на полноценную компенсацию за несоответствие отдыха условиям договора.

«Она принесла акты, которые были почему-то на бланках питерской фирмы, и расписала там экскурсии, поездки в sport-camp, который и так у нас входил в стоимость (по договору). Она хотела, чтобы мы подписали эти акты и тем самым заявили, что мы не имеем к ней никаких претензий. То есть это было необходимо для неё, чтобы потом уже питерская турфирма не могла к ней предъявить никаких претензий. Мы отказались подписывать эти акты, после чего она стала пугать полицией», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM один из туристов.

Однако участники группы не стали подписывать документ, по которому они должны были отказаться от своих претензий и согласиться на предложенные компенсации. После того, как В. не смогла добиться своего, тон гендиректора SVT изменился — она начала себя вести нагло и вызывающе, запугивая туристов тем, что обратные билеты будут аннулированы, а сами отдыхающие будут переданы греческой полиции.

Масла в огонь подлили слова руководства отеля о том, что фактически принимающая сторона будто бы оплатила лишь половину стоимости проживания в отеле. После того как всем стало ясно, что ситуацию невозможно сдвинуть с мёртвой точки, туристы решили обратиться в полицию сами.

«Всё зашло в тупик. Непосредственно Елена нам сказала, что она нас выселяет. Непонятно, как это возможно, когда приезжает человек из турфирмы и таким образом разговаривает: «Я вас выселяю». Она говорила, что приедет с полицией, с репортёром из Санкт-Петербурга», — заявил турист Вадим корреспонденту ИА REGNUM.

«После разговора о выселении и так далее, когда стало понятно, что ничего не двигается, я сам попросил вызвать полицию представителя отеля. Она (В.) очень сильно испугалась. В разговоре полиция сказала, что нам лучше самим, без её участия решить все эти проблемы. Потому что если мы напишем заявление, хотя бы кто-то один из нас, то всех участников обязаны на трое суток доставить в полицейский участок и там уже с этим разбираться. А поскольку нам надо было вскоре уже уезжать, то ни она (В.), ни наша сторона на это не пошли», — указал он.

Таким образом, в конце концов требование вернуть деньги Елена не выполнила, так ничего и не отдав. В настоящее время фирма ForFriends LLC и участники тургруппы планируют довести дело до конца: не только компенсировать материальные и моральные потери, но и добиться отзыва лицензии у Sport Village Tour.

«Понятно, что нам был испорчен отдых. Но мы были с детьми и при этом могли что-то делать, что-то противопоставлять, за что-то бороться. Вот почему нас это особенно взволновало — когда приезжает тренер с детьми, человек 50, ему остаётся только со всем соглашаться, потому что он обязан проводить тренировочный процесс и следить за детьми. Соответственно, времени и возможности отстаивать свои права у него абсолютно нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM участник тургруппы.

«Всё это наводит на мысль, что это уже который раз происходит по одной и той же схеме, абсолютно одинаково. Скорее всего это организованная схема, и это не случайность. То, что это будет продолжаться — это однозначно. И это наша гражданская позиция — данная компания однозначно не должна работать на этом рынке. Иначе это повторится и в следующем году — будут однозначно те же самые ситуации», — добавил он.