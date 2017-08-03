Жертвами взрыва в Абхазии стали туристки из Петербурга

Приморское, Абхазия, , 10:03 — REGNUM В Абхазии жертвами взрыва на складе с боеприпасами стали две гражданки РФ — они приехали на отдых, сообщили в МЧС республики.

Тела погибших были обнаружены в районе склада в селе Приморское, туда направилась на конную прогулку группа туристов.

Погибли две жительницы Санкт-Петербурга 1970 и 1962 годов рождения. Еще одна пострадавшая госпитализирована с переломом руки.

Всего от взрыва пострадали около 50 человек, из них 35 — граждане РФ.

В основном, это туристы: в районе склада находятся сероводородные источники, популярные у отдыхающих.

По данным МЧС Абхазии, на складе сначала прогремели два сильных взрыва, затем стали взрываться боеприпасы. Из всех пострадавших граждан РФ госпитализировано 27 человек, власти Абхазии пообещали выплатить компенсации пострадавшим.