Четверг, 3 Августа 2017 года
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Жертвами взрыва в Абхазии стали туристки из Петербурга

Происшествия

Еще одна пострадавшая госпитализирована с переломом руки

Приморское, Абхазия, 3 августа 2017, 10:03 — REGNUM  В Абхазии жертвами взрыва на складе с боеприпасами стали две гражданки РФ — они приехали на отдых, сообщили в МЧС республики.

Тела погибших были обнаружены в районе склада в селе Приморское, туда направилась на конную прогулку группа туристов.

Погибли две жительницы Санкт-Петербурга 1970 и 1962 годов рождения. Еще одна пострадавшая госпитализирована с переломом руки.

Всего от взрыва пострадали около 50 человек, из них 35 — граждане РФ.

В основном, это туристы: в районе склада находятся сероводородные источники, популярные у отдыхающих.

По данным МЧС Абхазии, на складе сначала прогремели два сильных взрыва, затем стали взрываться боеприпасы. Из всех пострадавших граждан РФ госпитализировано 27 человек, власти Абхазии пообещали выплатить компенсации пострадавшим.

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