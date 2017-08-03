Дело бывшего руководителя Упрдор «Прикамье»: детали

Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В Чувашии завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» (Упрдор «Прикамье»). 2 августа Ленинский районный суд Чебоксары признал его виновным в злоупотреблении полномочиями, сообщили ИА REGNUM в УФСБ по Чувашии, которое расследовало уголовное дело.

Перед судом также предстала начальник отдела учреждения. По данным управления ФСБ, в 2015 году злоумышленник дал указание членам конкурсной комиссии признать победителем конкурса по ремонту участка федеральной трассы на территории Ульяновской области одну из строительных фирм, с которой затем заключили контракт на 346 млн рублей.

«Фирма госконтракт в срок не исполнила. Несмотря на это, по указанию злоумышленника с подрядчика не были взысканы штрафные санкции, размер которых составил 28 млн рублей», — сообщили в УФСБ.

В ходе следствия также установлено, что в 2013 году был заключен государственный контракт по реконструкции моста через реку Большой Цивиль на федеральной трассе М-7 «Волга». Цена контракта составляла 678 млн рублей, работы должны были завершить в августе 2014 года. Согласно материалам дела, контракт был продлён более чем на год.

«Зная, что работы фактически не выполнены, было дано незаконное указание перечислить подрядчику в качестве аванса более 120 млн рублей», — пояснили в УФСБ.

Также установлено, что для обеспечения победы на торгах одного из нижегородских ООО злоумышленник неоднократно давал указания своей подчиненной отклонить по формальным основаниям заявки других участников аукциона по ремонту участка дороги А-151 «Цивильск — Ульяновск».

Ущерб, нанесённый бюджету, оценён в 146 млн рублей. Его планируют взыскать с виновных лиц.

Дело рассматривалось более года. Ленинский районный суд Чебоксары признал бывшего исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено 4 года колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года. Начальника отдела размещения госзаказов признали виновной в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями, решением суда она лишена права занимать должности на госслужбе на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что ФКУ Упрдор «Прикамье» было образовано в июле 2016 года, является правопреемником ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства» (Упрдор «Волга»). Ранее был осуждён бывший руководитель Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, в настоящее время он находится в розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар признал Гаврилова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. «Используя свои служебные полномочия, в период с апреля по сентябрь 2013 года, до истечения гарантийных сроков по заключенным госконтрактам по ремонту участков федеральных трасс в Чувашии, он заключил контракты по их ремонту за счет средств федерального бюджета сторонними организациями на общую сумму свыше 106,6 млн рублей», — говорят в прокуратуре Чувашии.

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Бывшему руководителю ФКУ «Упрдор» Волга» назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима 800 тыс. рублей штрафа. 29 октября 2015 года Верховный суд Чувашии оставил приговор в силе. В ходе следствия Сергей Гаврилов находился под подпиской о невыезде. До вынесения приговора он уехал из России и был объявлен в международный розыск. В феврале 2017 года решением Калининского районного суда Чебоксар удовлетворены исковые требования прокурора о возмещении с бывшего руководителя предприятия свыше 106,6 млн рублей ущерба, причиненного коррупционным преступлением, в пользу бюджета Российской Федерации.

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