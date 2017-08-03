В Иркутской области «Ниссан» столкнулся с деревом: есть пострадавшие

Иркутск, , 09:17 — REGNUM В Зиме Иркутской области при столкновении иномарки с деревом пострадали шесть человек, сообщает 3 августа пресс-служба Главного управления МВД по региону.

«Сегодня около 4 часов утра в дежурную часть МВД России «Зиминский» поступило сообщение о ДТП, в результате которого пострадали 6 человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла по вине 21-летнего водителя «Ниссан Блюберд», который на большой скорости не справился с управлением и столкнулся с деревом.

«Все 6 человек в возрасте от 18 до 30 лет, находившихся в салоне автомобиля, госпитализированы, двое из них находятся в реанимации», — добавили в ведомстве.

По словам пассажиров, которых опросили полицейские, накануне молодые люди распивали спиртные напитки, после чего поехали кататься.

Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют все обстоятельства произошедшего, у предполагаемого виновника ДТП взяли образцы крови для проведения анализа на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 1 августа пьяный водитель осознанно протаранил 13-летнего мотоциклиста. В результате происшествия подросток погиб на месте, водитель автомобиля задержан.

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