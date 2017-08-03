Четверг, 3 Августа 2017 года
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Жертвами обрушения школы в США стали два человека

Происшествия

Пострадали девять человек, они госпитализированы с травмами

Миннеаполис, США, 3 августа 2017, 09:06 — REGNUM  В США два человека погибли в результате обрушения здания школы, ранее сообщалось об одном погибшем и одном пропавшем без вести, сообщает Reuters.

По словам начальника пожарной охраны города Джона Фрутела, тело погибшего было обнаружено под завалами здания в городе Миннеаполис (штат Миннесота).

Всего пострадали девять человек, они госпитализированы с травмами. Трое пострадавших получили тяжелые травмы.

Уточняется, что в школе находилось много детей и учителей: в школьные каникулы проводились спортивные занятия и курсы.

По предварительным данным, в школе взорвался газ.

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