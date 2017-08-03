В Ереване на месте взрыва найдены две мины

Ереван, , 09:04 — REGNUM Две мины найдены на месте взрыва в жилом доме в Ереване, сообщили 3 августа пресс-службе МЧС Армении.

«На месте взрыва были обнаружены две мины, одна из них — в разобранном виде», — сообщили в пресс-службе.

В результате взрыва пострадали люди, один умер в больнице (32 года). Второй раненый находится в тяжелом состоянии (20 лет).

Напомним, взрыв в Ереване прогремел вечером 2 августа в домов квартала Давидашен армянской столицы.

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