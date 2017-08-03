Четверг, 3 Августа 2017 года
10:38:04 МСК

В Ереване на месте взрыва найдены две мины

Происшествия

В Давидашене обнаружены мины

Ереван, 3 августа 2017, 09:04 — REGNUM  Две мины найдены на месте взрыва в жилом доме в Ереване, сообщили 3 августа пресс-службе МЧС Армении.

«На месте взрыва были обнаружены две мины, одна из них — в разобранном виде», — сообщили в пресс-службе.

В результате взрыва пострадали люди, один умер в больнице (32 года). Второй раненый находится в тяжелом состоянии (20 лет).

Напомним, взрыв в Ереване прогремел вечером 2 августа в домов квартала Давидашен армянской столицы.

Читайте подробнее: «Будем молиться»: в Севастополе обезвреживают мину весом в тонну

Читайте ранее в этом сюжете: «Будем молиться»: в Севастополе обезвреживают мину весом в тонну

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов