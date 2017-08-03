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Неудачная посадка: в Португалии самолет насмерть сбил отдыхающих

Происшествия

Погибли два человека

Неудачная посадка: в Португалии самолет насмерть сбил отдыхающих
Unsplash
Пилот самолета

Лиссабон, 3 августа 2017, 08:44 — REGNUM  

Два человека погибли в результате экстренной посадки самолета на пляже под Лиссабоном, пишет 3 августа The Independent.

Инцидент произошел в районе Капарики — в 30 км к югу от Лиссабона. В результате посадки на пляже Сан-Жуан-де-Капарика погибли восьмилетняя девочка и мужчина.

Мужчина лежал и загорал, самолет коснулся его ног, полотенце загорелось.

Самолет летел низко, многие люди испугались и бросились в воду, сообщил очевидец событий телеканалу SIC Noticias.

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Авиапроисшествия