Boeing 777 экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за больного ребенка

Екатеринбург, , 08:25 — REGNUM В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Сеул, сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.

Экипаж самолета принял решение об экстренной посадке в аэропорту Кольцово из-за болезни четырехлетней девочки — у нее резко поднялась температура.

Самолет благополучно приземлился в 01:35 по местному времени (23:35 мск). Ребенка госпитализировали вместе с мамой.

На борту самолета находились 391 пассажир и 13 членов экипажа.

Борт продолжил следование по маршруту — он улетел через два часа после дозаправки.