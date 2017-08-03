В лесах Приморья во время похода пропали пятеро туристов

Владивосток, , 08:24 — REGNUM В Приморском крае во время похода пропала группа туристов из пяти человек, сообщает 3 августа пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«2 августа в 18.50 (11:50 мск) в Центр управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать содействие в поисках группы из пяти туристов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа туристов 30 июля вышла в поход из посёлка Николаевка Партизанского района в село Чистовидное Лазовского района. К дате выхода к конечной точке маршрута — 1 августа — туристы не вышли.

«Группа состоит из двоих мужчин: 1992 и 1958 годов рождения, двоих женщин: 1958 и 1981 годов рождения и девочки 2007 года рождения», — добавили в ведомстве.

В настоящее время спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиски пропавших. Главам сельских поселений, расположенных в окрестности предполагаемого маршрута пропавших туристов, предложено дополнительно выделить людей для поиска.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Иркутской области пропали восемь туристов из Ростова. В назначенный день они не вышли на связь с родственниками. На их поиски спасатели отправили вертолет Ми-8 МЧС России. Найти туристов удалось через несколько часов, пострадавших нет.

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