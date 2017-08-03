Ликвидация Приморской оперы вылилась в уголовное дело против краевой власти

Владивосток, , 08:19 — REGNUM В Приморье возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями должностными лицами краевой администрации при передаче имущества Приморского театра оперы и балета в 2015 году Мариинскому театру. Указанную информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в региональной прокуратуре.

«Подтверждаем возбуждение уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами департамента земельных и имущественных отношений Приморского края полномочий при передаче имущества Приморского театра оперы и балета. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, которые были ранее направлены прокуратурой в органы следствия для принятия процессуального решения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Приморского края.

К настоящему моменту официального подтверждения не нашло сообщение о задержании бывшего заместителя департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ильи Терехова. По предварительным данным, именно ему вменяют злоупотребления полномочиями при передаче имущества Приморского театра оперы и балета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в материалах проверки Генпрокуратуры РФ говорится, что департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в 2015 году нарушил Гражданский кодекс РФ, изъял и закрепил находившееся в управлении Приморского театра оперы и балета имущество за департаментом культуры. Затем администрация передала Мариинскому театру в безвозмездное пользование всё имущество, включая то, за которое перед поставщиками учреждение к тому моменту ещё не рассчиталось.

Таким образом, с декабря 2015 года кредиторам не выплачено 10,9 млн рублей, приставы не могут взыскать с учреждения более 86,7 млн рублей.

По официальной позиции администрации Приморского края, за расчёты с подрядчиками они ответственности не несут.