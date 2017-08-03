Четверг, 3 Августа 2017 года
09:06:03 МСК

Непогода оставила 10 тыс. жителей Тверской области без электричества

Происшествия

Ситуация находится на контроле у замглавы Минэнерго Андрея Черезова

Непогода оставила 10 тыс. жителей Тверской области без электричества
jrperes
Свеча

Тверь, 3 августа 2017, 07:51 — REGNUM  В Тверской области из-за непогоды почти 10 тыс. бытовых потребителей остались без электричества, говорится в сообщении на сайте Минэнерго России.

Отключения из-за сильного дождя и шквалистого ветра происходят в электрических сетях 35−110 киловатт, массовые аварийные отключения — в распределительных сетях 6−10 киловатт.

К ликвидации последствий стихии и аварийно-восстановительным работам привлечены 48 человек и 16 единиц специальной техники.

Ситуация находится на контроле у замглавы Минэнерго Андрея Черезова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на электросетях