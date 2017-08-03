Видео перестрелки с «бандой GTA» в Мособлсуде появилось в сети

Москва, , 07:23 — REGNUM Начало перестрелки членов «банды GTA» в Московском областном суде попало на видео.

На видео — зал заседания суда на третьем этаже. Сотрудники полиции, зная о том, что в зал могут ворваться бандиты, находится наготове с оружием.

В какой-то момент полицейские скрываются за стойками и столами. Затем видно, что в зал врывается человек, по которому они открывают огонь — он падает. Затем то же самое происходит с другим бандитом.

В итоге полицейские покидают зал, на полу которого лежат застреленные бандиты.

Напомним, нападение на охранников в Московском городском суде произошло 1 августа. Это случилось в тот день, когда в суде слушалось дело преступной группировки, получившей название «банда GTA». Сама банда состоит из 15 человек, ее обвиняют в совершении 17 убийств.

Когда пятерых подсудимых везли на процесс, они напали на охранников, которых было двое, завладели их оружием и ранили их. Затем они попытались вырваться на свободу.

Попытка не удалась: трое из них были убиты и двое — ранены, причем один позже умер в больнице.

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