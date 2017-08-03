Ударивший корреспондента НТВ мужчина захотел мирно «добазариться»

Москва, , 07:18 — REGNUM Напавший на журналиста НТВ в Парке Горького на камеру «покаялся» за совершенное, говорится в сообщении телеканала.

Мужчина, ударивший корреспондента, был доставлен в полицию. Задержанный заявил, что готов «принести извинения и денежную компенсацию».

«Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все», — сказал нападавший.

Также выяснилось, что мужчина никогда не служил в ВДВ (инцидент произошел в день ВДВ и журналист снимал репортаж о празднике в Парке Культуры). К тому же и надпись «Оплот» на его футболке (так называется общественная организация Донбасса) не означает, что он состоит в этой организации: на официальном сайте «Оплота» это опровергли.

По факту нападения на репортера прокуратура поручила организовать доследственную проверку.

Напомним, 2 августа корреспондент телеканала НТВ Никита Развожаев вёл репортаж из парка Горького в Москве с празднования Дня Воздушно-десантных войск из парка Горького в Москве.

Во время прямого эфира к Развозжаеву подошёл нетрезвый мужчина, начавший перебивать его перед камерой. После того, как Развожаев попросил его помолчать, хулиган нанес корреспонденту НТВ удар по лицу.

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