Нечем дышать. Жители столицы Камчатки жалуются на свалку рыбных отходов

Петропавловск-Камчатский, , 06:46 — REGNUM В столице Камчатки Росприроднадзор ведет проверку по факту несанкционированного слива отходов рыбной переработки в районе пригородного поселка Чапаевка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, местные жители рассказывают, что зловонный запах разносится по всему поселку, а при сильном ветре вонь ощущается и в некоторых других микрорайонах, один из которых примыкает к центру Петропавловска.

Накануне, как рассказали в Ассоциации советов многоквартирных домов, на месте слива побывала специальная комиссия.

«На месте её члены увидели значительную территорию, уже превратившуюся в зловонное болото. Существует вероятность, что отходы рыбного производства сливались на эту территорию не один год, о чем говорит тот факт, что жидкость никуда не уходит и не впитывается, а превращает поле в трясину», — говорят собеседники агентства.

Выяснилось, что данная территория была сдана в аренду коммерсантам. Сейчас Роспотребнадзор делает различные запросы по поводу их работы, а потом будут принимать решение о применении санкций, и, конечно, потребуют устранить нарушения.

ИА REGNUM напоминает, что проблема со стихийными или несанкционированными свалками рыбных отходов для Камчатки не нова. Особенно остро она встает летом, когда самый разгар лососевой путины. Отходы нерадивые предприниматели сваливают в разных местах. Они не только портят воздуха в населенных пунктах, но еще и привлекают медведей, что может быть опасно для людей.