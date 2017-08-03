В США 40 детей пострадали в результате утечки химикатов в бассейне

Дарем, США, , 03:15 — REGNUM В американском штате Северная Каролина 42 человека пострадали в результате утечки реагента в бассейне, передаёт телеканал ABC11.

Как сообщается, инцидент произошёл 2 августа в городе Дарем. Звонок из бассейна в экстренную службу поступил около 14:40 (21:40 мск).

На месте было установлено, что произошла утечка гипохлорита натрия — вещества, которое часто применяется для дезинфекции бассейнов.

По информации телеканала, среди пострадавших — 40 детей в возрасте от 6 до 12 лет. У большинства пострадавших были зафиксированы рвота, раздражение кожи и глаз.

Сообщается, что шестеро детей были госпитализированы в тяжёлом состоянии, но позднее их самочувствие улучшилось.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.

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