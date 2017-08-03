На Камчатке спасли кита, попавшего в рыбацкие сети

Петропавловск-Камчатский, , 04:08 — REGNUM На Камчатке успешно была завершена трехчасовая операция по спасению редкого для полуострова кита белухи, который попал в рыболовецкие сети в Авачинском заливе недалеко от Петропавловска-Камчатского. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС региона, после освобождения кит продолжил свой путь в море.

О том, что белуха попала в сети стало известно от очевидцев. Кит запутался недалеко от популярных у туристов скал «Три брата» в бухте Шлюпочная.

«Было решено отправить на место катер со спасателями. На борту были и научные сотрудники. Прибыв на место, они обнаружили сильно напуганного кита, который начинал биться при приближении катера», — рассказали в МЧС.

Тем не менее спасателям удалось приблизиться к животному. Белуха не была ранена, но сети плотно окутали её — в некоторых местах шкура у млекопитающего была уже содрана.

«Удерживая животное на весу, мы обрезали верёвки. Всего спасательная операция вместе с дорогой заняла около трёх часов», — рассказали спасатели.

Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых. Самцы могут весить до двух тонн и достигать длины в шесть метров. Млекопитающие этого вида в Авачинском заливе на Камчатке — довольно редкое явление.