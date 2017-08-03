Следствие сообщило подробности кровавой разборки в Армении

Ереван, , 02:43 — REGNUM В связи с инцидентом в селе Шамирам Арагацотнской области Армении один человек задержан, ещё один находится в розыске, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа мужчина, вооружённый охотничьим ружьем, ворвался в зал на территории кладбища, где проходила траурная церемония и открыл стрельбу, в следствии чего погибли четыре человека.

Следственный комитет Армении сообщил некоторые подробности убийства, которое предположительно совершил 50-летний Тельман Калашян. По версии следствия, он утром 2 августа имел телефонный разговор с родственником, знакомому которого дал в долг крупную сумму денег. Калашян требовал вернуть долг, в результате разговор превратился в перебранку.

Узнав, что родственник с друзьями находится в зале траурных церемоний в селе Шамирам, Калашян поехал туда на своём автомобиле «ВАЗ — 21 214».

По прибытии на место, вошёл в зал, разразился матерной руганью, после чего стал стрелять: погибли 4 человека, ещё 7 ранены.

После этого Калашян скрылся на своём автомобиле. Один из находившихся в зале попытался догнать преступника на своей машине. Это ему удалось, и он протаранил машину Калашяна. От удара автомобиль вылетел в поле и остановился.

Калашян вышел из машины и стал стрелять в преследователя. На помощь Калашяну подоспел дядя на другой машине, и они вместе скрылись.

По информации армянских СМИ арестован дядя предполагаемого преступника.

Жертвы, а также сам Калашян по национальности езиды.

По словам председателя Союза езидов Армении Азиза Тамояна, причиной кровавого инцидента стали 100 тысяч долларов. По его словам, подозреваемый приехал в село потребовать возвращения давнего долга.

«Тот парень, который держал в руках оружие и стрелял, даже предложил им: если они отдадут его деньги, то он в них не будет стрелять», — рассказал Тамоян в эфире местной радиостанции.

Он также уточнил, что стрелявший и трое из убитых были в дружеских и родственных отношениях.

В последнее время в Армении произошло несколько громких преступлений, которые, по словам правозащитников, являются результатом бездействия полиции.

Так 30 июля на одном из пляжей озера Севан были убиты два человека. После массовой драки смертельное ранение получил владелец зоны отдыха «Мираж». Сын убитого устроил погоню за предполагаемым преступником, настиг его и застрелил из охотничьего ружья, после чего явился с повинной в отдел полиции и сдал зарегистрированное на его имя ружье.

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