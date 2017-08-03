На Камчатке произошло землетрясение силой до 3 баллов

Петропавловск-Камчатский, , 04:05 — REGNUM На Камчатке сегодня утром, 3 августа, произошло землетрясение, которое жители региональной столицы ощутили силой до 3 баллов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в основном подземный толчок был довольно ощутим на верхних этажах зданий, качались люстры, звенела посуда.

В камчатском филиале Геофизической службы РАН ИА REGNUM сообщили, что эпицентр землетрясения находился в 95 км от Петропавловска-Камчатского в районе мыса Шипунский в акватории Тихого океана.

«Эпицентр располагался на глубине 64 км. Магнитуда толчка составила 5,5. В городе ощущалось силой 2−3 балла», — сказали сейсмологи.

В МЧС региона ИА REGNUM сказали, что жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, Камчатка — один из самых сейсмоопасных регионов. Землетрясения здесь происходят регулярно, некоторые ощущаются жителями края.