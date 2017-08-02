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Наркокартели Мексики лишились 18 тонн прекурсоров

Происшествия

Морские пехотинцы обнаружили 720 бочек с фенилуксусной кислотой на борту грузового корабля «Coyhaique»

Наркокартели Мексики лишились 18 тонн прекурсоров
Иллюстрация: Gidmed.com
Метамфетамин

Мехико, 2 августа 2017, 23:58 — REGNUM  Власти Мексики заявили об изъятии около 18 тонн прекурсоров, используемых в подпольном изготовлении метамфетамина, 2 августа сообщает Associated Press.

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Морские пехотинцы обнаружили 720 бочек с фенилуксусной кислотой на борту грузового корабля «Coyhaique» в порту Мансанильо, расположенном на тихоокеанском побережье Мексики.

Корабль направлялся из Шанхая в порт Лазаро Карденас, также расположенный на тихоокеанском побережье Мексики.

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Напомним, мексиканские наркокартели используют порт Лазаро Карденас для импорта химических веществ, необходимых для производства наркотиков. Фенилуксусную кислоту используют для производства метамфетамина в подпольных лабораториях. Партии метамфетамина часто экспортируются из Мексики в США.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними