Минобороны Абхазии: взрывы на складе боеприпасов прекратились

с. Приморское, Абхазия, , 23:19 — REGNUM На военном складе у абхазского поселка Приморское прекратились взрывы боеприпасов, сообщает пресс-служба министерства обороны Абхазии.

Сообщается, что место происшествия ранее посетил министр обороны республики Мираб Кишмария, а в данный момент в районе ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

Они производят осмотр места инцидента для установления причин произошедшего.

По последним данным, в Гудаутскую и Сухумскую больницы были доставлены 53 человека с осколочными ранениями. Состояние пятерых пострадавших оценивается медиками как стабильно тяжелое.

По информации пресс-секретаря посольства России Турала Джавадова, от взрывов пострадали 35 граждан России, 27 из которых госпитализированы. Их жизни в данный момент ничего не угрожает, однако один из пострадавших получил травму тяжелой степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа возгорание на охраняемых складах министерства обороны Абхазии, находящихся в районе сероводородного горячего источника в селе Приморское, произошло возгорание, повлекшее взрывы боеприпасов.

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