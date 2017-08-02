От взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 граждан России

с. Приморское, Абхазия, , 21:02 — REGNUM В Абхазии в селе Приморское произошёл взрыв на одном из складов боеприпасов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что взрыв прогремел на складе боеприпасов Вооружённых сил Абхазии, который расположен в селе Приморское.

По данным пресс-службы посольства Российской Федерации в Абхазии, которая ссылается на данные Минздрава республики, в результате взрыва на складе боеприпасов пострадали 27 человек, из них 19 — граждане России. О погибших информация не поступала.

К месту взрыва уже прибыли все экстренные службы Абхазии, а также военные. Также стало известно, что российские военные с седьмой военной базы также прибыли к месту взрыва.

Облет места взрыва произведен с помощью беспилотного летательного аппарата. Военные выясняют, что именно взорвалось на складе.

Информация уточняется.