В метро Петербурга считают рекомендации Ространснадзора абсурдом

Санкт-Петербург, , 20:01 — REGNUM Метрополитен Санкт-Петербурга раскритиковал решение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) по установке дополнительных рамок металлоискателей при входе на станции подземки, чтобы избежать очередей. Соответствующее заявление сделал пресс-служба Метрополитена Санкт-Петербурга.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 23 июля начался эксперимент по тотальному досмотру пассажиров при входе на четыре станции метрополитена: «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила». В итоге пассажирам приходится тратить по 20 минут, чтобы попасть на станцию.

31 июля министр транспорта России Максим Соколов заявил, что взял под личный контроль проблему массовых досмотров людей в метро Санкт-Петербурга, приводящих к очередям. Соколов предложил снизить чувствительность металлоискателей, чтобы они не реагировали на самые мелкие предметы.

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В свою очередь, Ространснадзор заявил о том, что причиной появления очередей при входе на станции Петербургского метро является недостаточная подготовка его сотрудников к новым правилам безопасности.

Кроме того, Ространснадзор предложил петербургской подземке брать пример с Московского метрополитена, и ставить больше рамок металлоискателей.

«Это абсурд. Заявление этой организации комментариям не подлежит», — заявили в пресс-службе Петербургского метрополитена на просьбу прокомментировать претензии Ространснадзора.

Ужесточение норм безопасности в метрополитене Петербурга связано с террористическим актом в подземке, совершенным 3 апреля 2017 года.

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