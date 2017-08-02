Против мужчины, избившего корреспондента НТВ, возбуждено уголовное дело

Москва, , 19:10 — REGNUM Столичной полицией возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев корреспонденту НТВ в ходе прямого эфира с места празднования дня ВДВ на территории парка Горького, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

напомнила, что задержанный подозреваемый, 32-летний москвич, никакого отношения к ВДВ не имеет. В отношении этого хулигана возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».

Ранее пострадавший от его действий сотрудник НТВ сообщал, что участвовавшие в празднике десантники участвовали в задержании хулигана.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа корреспондент телеканала НТВ Никита Развожаев вёл репортаж из парка Горького в Москве с празднования Дня Воздушно-десантных войск из парка Горького в Москве.

Во время прямого эфира к Развозжаеву подошёл нетрезвый мужчина, начавший перебивать его перед камерой. После того, как Развожаев попросил его помолчать, хулиган нанес корреспонденту НТВ удар по лицу.

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