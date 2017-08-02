Союз журналистов возмущен нападением на корреспондента НТВ

Москва, , 18:39 — REGNUM Союз журналистов России выступил сегодня, 2 августа, с заявлением в связи с нападением на журналиста Никиту Развозжаева.

«Сегодня, 2 августа, было совершено нападение на журналиста телеканала НТВ Никиту Развозжаева, который вел прямой эфир с мероприятия, посвященного дню Воздушно-десантных войск, — отмечается в заявлении. — Союз журналистов России относится с большим уважением к празднику людей, которые защищают нашу Родину. В настоящий момент у нас нет информации о принадлежности хулигана к воздушно-десантным войскам. Надеемся, что нападавший не имеет никакого отношения к ВДВ».

«Мы считаем недопустимым применение физической силы в отношении представителей прессы. Мы ожидаем оперативной реакции на происходящее от правоохранительных органов, — подчеркнули в Союзе журналистов. — Союз журналистов России готов оказать любую поддержку пострадавшему, в том числе и юридическую, если Никита Развозжаев решит обратиться в суд для защиты своих прав».

«По мнению руководства правовой службы СЖР, в действиях нападавшего на журналиста, работающего в прямом эфире, усматриваются признаки статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование законной деятельности журналистов», что предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет. Так как нападавший задержан, мы рассчитываем, что расследование будет проведено максимально быстро и в отношении него будут избраны самые строгие меры пресечения. Кроме того, очевидно, что имеет место хулиганство и нанесение телесных повреждений», — резюмировали авторы заявления.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев, который вел репортаж из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького (Москва) в день ВДВ, получил удар от пьяного прохожего. Инцидент произошел во время прямого включения. Когда корреспондент начал говорить, к нему подошел пьяный мужчина среднего возраста и ударил кулаком в лицо. При этом он нецензурно ругался.

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