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Около 70 туристов заблокированы в горах Северной Ирландии

Происшествия

Поисково-спасательные вертолеты направились в район горной цепи Морн

Около 70 туристов заблокированы в горах Северной Ирландии
_Artemis_
Ирландия. Горы

Лондон, 2 августа 2017, 18:33 — REGNUM  Около 70 туристов застигнуты непогодой в горах Северной Ирландии, чрезвычайные службы Великобритании участвуют спасательной операции, 2 августа сообщает Associated Press.

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В горах Северной Ирландии около 70 человек, включая военных курсантов, проходили курсы горной подготовки, когда погодные условия резко ухудшились.

Представители береговой охраны Великобритании опубликовали сообщение в социальных сетях, что среди туристов нет пропавших без вести, однако не исключено, что среди них могут находиться раненые.

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Поисково-спасательные вертолеты направились в район горной цепи Морн, расположенной на юго-востоке Северной Ирландии.

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