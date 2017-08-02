Российское посольство в Дамаске обстреляно из миномётов

Москва, , 17:43 — REGNUM Комплекс зданий посольства Российской Федерации в Дамаске был обстрелян из минометов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Сообщается, что здания российского посольства были обстреляны со стороны позиций боевиков террористических формирований, находящихся к востоку от Дамаска. Огонь вёлся из миномётов.

Два снаряда упали непосредственно на территории российского дипломатического представительства, ещё два — рядом с внешним периметром посольского комплекса.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Имеется незначительный материальный ущерб.

На Смоленской площади надеются, что Запад даст в Совете безопасности ООН должную оценку минометного обстрела комплекса посольства РФ в сирийской столице.

«Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции», — сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, посольство Российской Федерации в Дамаске подвергается обстрелам регулярно. Так, 24−25 июля несколько снарядов, выпущенных террористами, упали на периметр посольства. Попытки обстрелять посольство предпринимались террористами 16 июля. Сильный обстрел был произведён в феврале 2017 года.