По факту нападения на журналиста НТВ в парке Горького начата проверка

Москва, , 17:34 — REGNUM Московская прокуратура дала поручение провести проверку по факту нападения на корреспондента телеканала НТВ во время прямого эфира в парке Горького. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Журналист телеканал НТВ Никита Развожаев вёл репортаж, посвященный празднованию Дня Воздушно-десантных войск из парка Горького в Москве.

В какой-то момент к нему подошёл пьяный мужчина и начал что-то говорить на камеру. Развожаев попросил его помолчать, но тот в ответ ударил его по лицу.

Хулиган был задержан полицией, оказалось, что он не имеет никакого отношения к ВДВ. Нападавшим оказался 32-летний житель столицы Дмитрий Орлов.

Пострадавшему корреспонденту была сразу оказана первая медицинская помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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