Глава Росгвардии сообщил о нарушениях при конвоировании членов «банды GTA»

Красногорск, , 15:58 — REGNUM Грубейшие нарушения всех инструкций были допущены в Московском областном суде во время конвоирования 5 фигурантов дела «банды GTA». Об этом, как передает НТВ, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Это грубейшее нарушение всех инструкций, по которым должны действовать конвоиры, — говорит Золотов. — Здесь они нарушены от «а» до «я».

Одним из таких нарушений стало то, что два конвоира зашли в лифт с пятью подозреваемыми вместо того, чтобы вести их по лестнице, как прописано, отметил глава Росгвардии.

При этом Золотов добавил, что наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть на конвоиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в здании Мособлсуда, где слушалось дело «банды GTA», произошла перестрелка. В результате инцидента трое бандитов были убиты и еще двое ранены. Ранения также получили три бойца Росгвардии.

По факту случившего было возбуждено уголовное дело.

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