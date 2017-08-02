В Ленинградской области мужчина взял кредит на убийство жены

Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Следователи Всеволожска Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство своей жены. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что подозреваемый, поссорившись со своей супругой, стал искать исполнителя её убийства. В этой роли выступил сотрудник полиции. На территории Всеволожского района области оперативник встретился с заказчиком и передал ему в качестве доказательства убийства личные вещи его супруги.

«Мужчина передал «исполнителю» часть обещанных им денежных средств, после чего был задержан с поличным», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ («Приготовление к покушению на убийство из корыстных побуждений»). Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным местных СМИ, сумма «заказа» составила 150 тыс. рублей, для этого заказчик убийства взял кредит в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Нижегородской области сотрудники ФСБ предотвратили заказное убийство 25-летнего сына одного из местных предпринимателей.

По данным следствия, в организации убийства подозреваются двое жителей Москвы. Для этого они нашли киллера и за убийство молодого человека назначили ему награду в 2 млн рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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