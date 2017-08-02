Среда, 2 Августа 2017 года
16:20:07 МСК

В Новой Москве произошла массовая драка между строителями

Происшествия

Инцидент произошел на ул. Александры Монаховой в поселении Сосенское, пос. Коммунарка

Москва, 2 августа 2017, 15:13 — REGNUM  В Новой Москве на стройплощадке произошла драка с участием порядка 40 строителей. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел на ул. Александры Монаховой в поселении Сосенское, пос. Коммунарка.

«Произошел конфликт между двумя бригадами строительного объекта, в ходе которого его участники причинили друг другу травмы, — говорится в сообщении. — 6 граждан получили телесные повреждения и для оказания помощи госпитализированы в медучреждение».

По предварительным данным, конфликт между двумя строительными бригадами произошел из-за несанкционированного выброса твердых бытовых отходов с кровли строящегося здания.

По факту драки было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые драки