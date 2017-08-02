В Кургане судебные приставы предотвратили взрыв газа в квартире жилого дома

Курган, , 13:32 — REGNUM Судебные приставы предотвратили взрыв газа в одной из квартир жилого дома Кургана, сообщает 2 августа пресс-служба УФСП по региону.

Как сообщили в ведомстве, 75-летняя жительница города, проживающая в квартире одна, с утра решила выпить чаю и открыла конфорку газовой плиты. Однако, в силу своего преклонного возраста, забыв о включённой конфорке, пожилая женщина открыла вторую и уже собралась зажечь спичку, как в дверь постучали.

«Приехавшие по поводу взыскания просроченных платежей судебные приставы сразу же почувствовали в квартире сильнейший запах газа. Тотчас они выключили плиту и открыли нараспашку все окна, чтобы проветрить помещение», — сообщили в пресс-службе.

Дождавшись, когда квартира проветрится и пожилой хозяйке перестанет угрожать опасность, приставы обратились к соседям с просьбой не забывать о пенсионерке и по мере возможности помогать ей.

В ведомстве напомнили, что ситуации, когда одинокие пожилые люди становятся забывчивы, не редкость и это может обернуться для них настоящей драмой.

«Во избежание плачевных последствий, старайтесь обращать внимание на то, что происходит вокруг. Внимание никогда не бывает лишним, а иногда даже может спасти и вас, и окружающих», — добавили в ведомстве.

Напомним, в конце июля сразу в двух регионах России произошли происшествия, связанные с утечкой газа в жилых домах.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля в Алтайском крае в селе Бурла от взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме пострадали два человека. Отмечается, что причиной ЧП стала утечка газовоздушной смеси через редуктор баллона.

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Вечером 30 июля в посёлке Волочаевское Калининградской области в многоквартирном жилом доме произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия полностью выгорели две квартиры, один человек пострадал.

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