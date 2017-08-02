Крымские спасатели сняли повисшего на дереве парапланериста

Симферополь, , 12:58 — REGNUM В Крыму сотрудники МЧС провели операцию по спасению спортсмена-парапланериста, который в результате неудачного полёта зацепился за дерево и находился на высоте 25 метров без возможности самостоятельно спуститься на землю. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение о помощи поступило в службу спасения 1 августа в 16:40 (мск), а сам инцидент произошёл в районе северо-западного склона горы Ирита.

«В результате сильного порывистого ветра, во время взлета парапланерист 1969 года рождения не справился с управлением снаряжения, в результате чего повис на дереве на высоте 25 метров, запутавшись стропами в ветках», — сообщили в ведомстве.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего и параплан с дерева. В помощи медиков мужчина не нуждался.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Сергея Шахова, парапланерный спорт является одним из самых распространённых видов активного отдыха в республике, сопряжённый с риском.

«Это уже не первый случай, когда спортсмены, которые занимаются подобными видами спорта, нуждаются в профессиональной помощи спасателей», — подчеркнул Шахов.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова не заниматься опасными видами спорта без соответствующей подготовки и соблюдать все меры безопасности.