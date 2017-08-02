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Командование миссии НАТО: В результате теракта в Кандагаре есть потери

Происшествия

Более точная информация на данный момент собирается

Кандагар, Афганистан, 2 августа 2017, 12:38 — REGNUM  

Командование операции НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» в своем микроблоге в Twitte подтвердило факт гибели нескольких человек в результате теракта, совершенного террористом-смертником 2 августа в Кандагаре.

«Командование операции может подтвердить, что конвой НАТО был атакован сегодня днем [2 августа] в Кандагаре, — указывается в официальном заявлении. Есть потери».

«Мы продолжаем работу по как можно более оперативному сбору дополнительной информации», — также указано в коммюнике командования.

Напомним, 2 августа целью террориста-смертника стал конвой международных войск. Нападение произошло поблизости от аэропорта в городе Кандагаре.

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