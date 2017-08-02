На юго-западе Турции затонуло прогулочное судно

Мармарис, Турция, , 12:27 — REGNUM

Три человека пропали без вести, после того как в Средиземном море, недалеко от побережья Турции, 2 августа затонуло прогулочное судно, сообщает Reuters.

По данным из официальных источников, судно Anemore, на борту которого находилось 11 человек, затонуло поблизости от курортного города Мармарис, расположенного в провинции Мугла.

На данный момент спасено восемь из 11 находившихся на его борту пассажиров и членов экипажа.

«Судно затонуло очень быстро по непонятной причине приблизительно в 500 метрах от Мармариса», — заявил официальный источник.

Причина инцидента на данный момент неизвестна. В настоящее время спасательные службы проводят поиски трех пропавших без вести человек, в том числе владельца судна.