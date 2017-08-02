За незаконную вырубку деревьев жителю Новгородской области грозит до 7 лет

Чудово, Новгородская область, , 12:17 — REGNUM Прокуратура Чудовского района Новгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом 2 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Чудово направлено в суд уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с февраля по март 2017 года мужчина, не имея разрешительных документов, вырубил 103 дерева, среди которых были ель, осина, берёза и ольха. Сообщается, что чёрный лесоруб причинил лесному фонду РФ ущерб на сумму свыше 230 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

В пресс-службе отметили, что свою вину злоумышленник не признал.

После вручения подозреваемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля двое жителей Алтайского края были уличены в самовольной вырубке 52 сосен. Сумма ущерба составила более 749 тыс. рублей. В отношении чёрных лесорубов было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: На Алтае двое «черных лесорубов» спилили более 50 сосен

Ещё один случай незаконной вырубки деревьев произошёл в Алтайском крае в феврале-марте 2017 года. Житель Заринского района незаконно спилил 156 деревьев, за что получил два года лишения свободы условно. Сумма ущерба составила более 953 тыс. рублей.

Читайте также: Трактор за 165 спиленных деревьев — приговор «чёрному лесорубу» на Алтае