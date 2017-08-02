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Дерево упало на палатку с детьми в Германии

Происшествия

ЧП произошло в ночь на среду, 2 августа, в лагере в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг

Берлин, 2 августа 2017, 11:27 — REGNUM  На юге Германии из-за непогоды 25-метровое дерево упало на палатку с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло в ночь на среду, 2 августа, в лагере в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один ребенок, еще четверо детей пострадали.

«Пострадавшие дети входили в группу из 21 человека, среди них четверо сопровождающих», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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