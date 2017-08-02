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На берегу Москвы-реки обнаружены пакеты с останками тел

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело

Москва, 2 августа 2017, 11:13 — REGNUM  На берегу Москвы-реки были обнаружены 10 пакетов с останками людей, следователи возбудили уголовное дело. Об этом 2 августа сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Москве.

«Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины, останки тел которых обнаружены на берегу линии Москвы-реки», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 29 июля на южном берегу Москвы-реки были обнаружены два чёрных пакета, в котором находились фрагменты тела женщины.

Два дня спустя, 1 августа, в ходе проведения розыскных мероприятий, на этом же берегу были обнаружены еще восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела мужчины, а также фрагмент тазовой кости неизвестного человека.

По данным фактам следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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