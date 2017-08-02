ВСУ нарушили режим тишины 64 раза: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 10:51 — REGNUM За прошедшие сутки, 1 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 10 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 54 раза, сообщают 2 августа СМИ народных республик.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 10 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Желобок, Первомайск, Калиново, Христовое, Алмазное, Лозовое, Фрунзе.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 54 раза. Под огнем оказались 18 населенных пунктов.

В результате обстрелов был поврежден один дом в Ясиноватой и три здания в Докучаевске.

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По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, еще один были ранен. «Штаб АТО» зафиксировал 34 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Лебединского и Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Троицкого, Майорска, Верхнеторецкого, Зайцево, Новоалександровки, Новотошковского, Станицы Луганской, Новозвановки.

Напомним, гражданская война на востоке Украины продолжается с 2014 года. Со стороны Киева в ней принимают участие регулярные украинские войска и карательные батальоны неонацистов. Со стороны республик — войска ДНР и ЛНР и простые жители-ополченцы Донбасса.

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