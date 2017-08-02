Подозреваемого в совращении мальчиков священника из Якутии оставят в СИЗО

Якутск, , 13:08 — REGNUM В Якутском городском суде не стали менять меру пресечения экс-директору православной гимназии столицы республики, который обвиняется в совращении малолетних мальчиков. Он останется под стражей до 29 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в инстанции. Такое решение суд принял 1 августа.

Причиной избрания для священника ареста в качестве меры пресечения называется то, что, по мнению суда, он может скрыться от следственных органов. Поступившее со стороны защиты священника ходатайство с просьбой отпустить его под залог или домашний арест было оставлено судом без внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении иеромонаха было возбуждено в марте 2017 года. 10 июля экс-директор православной гимназии в Якутске был заключён под стражу по решению Якутского городского суда, подтверждённому апелляционной инстанцией. Священника подозревают в совращении мальчиков по двум эпизодам.

В пресс-службе епархиального управления Якутска считают, что выводы о виновности иеромонаха делать рано, но в связи с возбуждением уголовного дела священник запрещён в священнослужении. Если обвинения подтвердятся, бывший директор якутской православной гимназии будет лишён сана. Родители детей, обучавшихся в гимназии, заявили, что не верят в виновность иеромонаха.

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