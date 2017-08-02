Начальник кемеровского ГУФСИН подозревается в получении взятки

Кемерово, , 10:37 — REGNUM Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении начальника регионального ГУФСИН по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на сумму около 60 млн рублей. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонта следственного изолятора.

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За свои услуги он попросил оформить в собственность земельный участок и построить на нём дом. После того, как предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН заключить контракт с указанной организацией.

«Данная информация стала известна сотрудникам регионального ФСБ. В настоящее время у фигурантов дела проводятся обыски, изымаются документы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня было предъявлено обвинение о мошенничестве на сумму 1,1 млн рублей бывшему заместителю начальника УФСИН по Тамбовской области. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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По данным следствия, бывший начальник УФСИН за денежное вознаграждение пообещал отцу одного из заключённых, что его сын будет освобождён условно-досрочно. После получения денег, бывший офицер не предпринял никаких действий по освобождению осужденного и распорядился деньгами по своему усмотрению.

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