В Пакистане продолжаются проливные дожди. Есть жертвы

Исламабад, , 10:15 — REGNUM

По меньшей мере пять человек погибло, еще несколько получили ранения в вызванных проливными дождями инцидентах в Пакистане, сообщает Geo TV.

По данным телеканала, два человека погибли 1 августа в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва. Наибольшие разрушения зарегистрированы в таких городах, как АмандиХаниф, Бака Хел, Шабкадр и Чарсадда, где из-за проливных дождей были затоплены целые улицы и первые этажи многих зданий.

В провинции Пенджаб несколько распложенных в низинах районов оказались затопленными.

Из-за сложных погодных условий власти были вынуждены объявить о режиме чрезвычайного происшествия в Равалпинди.

В округе Бадин, находящемся в провинции Синд, затопленными по-прежнему остаются здания ста школ.

По данным Метеорологического управления Пакистана, проливные дожди продолжатся в Кашмире, верхнем Пенджабе и в регионе Исламабада в течение следующих суток.