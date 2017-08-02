Украинские пограничники задержали мужчину, проглотившего 1 кг кокаина

Киев, , 10:17 — REGNUM Более 1 кг кокаина в желудке пытался провезти через украинскую границу мужчина, сообщает 1 августа пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно сообщению, 25-летний мужчина вез контрабандой более 1 кг кокаина из Бразилии на Украину с целью выручить за «услуги» транспортировки $4,5 тыс. Стоимость 1 кг кокаина на «черном рынке» составляет в среднем $300 тыс.

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Чтобы перебраться через украинскую границу, молодой человек расфасовал наркотик в 28 контрацептивов, после чего все их проглотил. Намереваясь таким образом в желудке провезти контрабанду, мужчина три дня ничего не ел и принимал специальные препараты для удержания инородных тел внутри себя.

В зоне таможенного контроля преступник был задержан пограничной службой Украины и отправлен на досмотр в больницу. На данный момент мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 2 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств).

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Напомним, ранее в Киеве задержали шестерых торговцев наркотиками — каннабисом и кокаином. Помимо наркотических веществ, у задержанных были изъяты арсенал оружия и денежная наличность.

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