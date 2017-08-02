Ситуация на «Чувашском бройлере»: уголовные дела, миллиардные долги

Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В деле ОАО «Чувашский бройлер» вскрываются новые обстоятельства. Правоохранительные органы, которые завели уголовное дело о преднамеренном банкротстве, возбудили ещё одно уголовное дело, на этот раз — по факту невыплаты зарплаты. Ранее также были опубликованы данные об ухудшающейся финансово-хозяйственной деятельности предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Региональное следственное управление СКР распространило информацию о возбуждении уголовного дела в отношении директора «Чувашский бройлер», отстраненного от исполнения своих должностных обязанностей. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд).

«По версии следствия, в 2016 году в Чебоксарском районе подозреваемый свыше двух месяцев подряд не обеспечивал выплату пяти бывшим работникам зарплаты на общую сумму 160 тыс. рублей, хотя в действительности реальная возможность для этого была», — сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Чебоксарского района. Напомним, на начало 2016 года на предприятии трудились 550 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое уголовное дело в отношении бывшего директора было возбуждено в июне. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия: по данным властей, в октябре 2016 года в Чебоксарском районе подозреваемый подписал «заведомо экономически невыгодный договор».

«В соответствии с данным договором «Чувашский бройлер» отказался от права требования с контрагента возврата долга в размере 94 млн рублей. Контрагент взамен передал кредитору два земельных участка, расположенных в Курской области и обремененных залогом на 104 млн рублей перед третьей фирмой. Таким образом, «Чувашский бройлер» не только лишился возможности вернуть 94 млн рублей долга, но и была увеличена его кредиторская задолженность на 104 млн рублей», — отмечали ранее по итогам проверки в следственном управлении СКР.

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В конце июля Минсельхоз Чувашии обнародовал финансово-экономические показатели работы «Чувашского бройлера», констатировав, что они «продолжают ухудшаться». По данным министерства, за январь-май 2017 года обществом получена выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в сумме 55 152 тыс. рублей, что на 266 772 тыс. рублей меньше показателя за аналогичный период 2016 года. Также отмечается, что за этот период увеличились краткосрочные обязательства общества: получен убыток в сумме 30 106 тыс. рублей, стоимость чистых активов уменьшилась на 49% и составила 211 939 тыс. рублей. Кроме того, по информации министерства, на 27 июня 2017 года у ОАО «Чувашский бройлер» долг за потребленную электроэнергию составил 7495 млн рублей.

«В Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики поступила жалоба от жителей Чебоксарского района о том, что с предприятия незаконно вывозится сельскохозяйственная техника», — говорят чиновники, подчёркивая, что оно «значимое для агропромышленного комплекса республики» и заверяя, что «правительство предпринимает и будет предпринимать все меры для его сохранения».

Напомним, республике принадлежит 49% акций «Чувашского бройлера». Что касается принимаемых «мер для его сохранения», то в прошлом году правительство включило предприятие в прошлом году прогнозный план приватизации, а в январе 2017 года здесь введена процедура наблюдения. Примечательно, что предприятием до недавнего времени руководил экс-депутат Госсовета Чувашии Вадим Николаев («Единая Россия»), ныне — сенатор от республиканского парламента.

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По данным Чувашстата, индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по Чувашской Республике в январе-июне составил 101,5%.Производство скота и птицы в живом весе составило 55,4 тыс. тонн или 98,5% к аналогичному периоду прошлого года, яиц — 127,8 млн штук, или 101,3%.

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