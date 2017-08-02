В Забайкалье «Газель» столкнулась с «КамАЗом»: есть жертвы

Чита, , 09:59 — REGNUM В Забайкалье в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге «Амур» погибли пять человек, в том числе 8-летняя девочка. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, вечером 1 августа в Шилкинском районе столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль «КамАЗ». По предварительной информации, 38-летний водитель «Газели» выехал на полосу встречного движение и допустил столкновение с «КамАЗом».

"От удара обе машины загорелись. В результате ДТП на месте погиб водитель ГАЗ и четыре пассажира микроавтобуса, среди которых 8-летняя девочка», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в больницу с переломом голени был госпитализирован 36-летний водитель «КамАЗа».

Сейчас полицейские работают на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства, ставшие причиной происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Забайкальском крае на 70-м километре федеральной трассы «Байкал» пассажирский автобус, перевозивший паломников, опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли 14 человек.

Напомним, 19 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах с участием автобусов по сравнению с 2016 годом.

Президент попросил членов правительства оценить сложившуюся ситуацию и озвучить предложения по её изменению в ближайшее время.

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