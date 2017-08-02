Вспышка птичьего гриппа в Китае: заражены более 35 тыс. птиц

Хух-Хото, Китай, , 09:51 — REGNUM Министерство сельского хозяйства КНР подтвердило информацию о вспышке птичьего гриппа на одной из птицефабрик в Автономном районе Внутренняя Монголия. Власти сообщили о 35 тыс. зараженных птиц, 15 тыс. из которых уже умерли от болезни.

Массовая гибель птиц была зарегистрирована 28 июля на птицефабрике в уезде Тунляо. Владелец фермы немедленно обратился в карантинную службу, специалисты которого обследовали зараженных птиц и обнаружили вирус H5N1 в их крови, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время птицефабрика закрыта, сотрудники карантинных служб ведут очистку, все зараженные птицы были уничтожены. 66,5 тыс. полностью здоровых птиц были вывезены в безопасное место на время очистки птицефабрики.

За своевременное обращение к властям владелец фермы получит денежное вознаграждение, которое покроет расходы в связи с забоем зараженных птиц. Торговля живой птицей и ее мясом на территории Тунляо временно приостановлена до выяснения обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Чжэцзян подтвердила информацию о новом случае заражения человека смертельно опасным вирусом H7N9, который также известен как «птичий грипп». Накануне опасный вирус был обнаружен в крови 64-летнего местного жителя.

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