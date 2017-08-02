Житель Югры убил двух коллег и закопал их с помощью экскаватора

Ханты-Мансийск, , 09:22 — REGNUM Следователи ХМАО-Югра возбудили уголовное дело в отношении жителя Когалыма, который убил двух коллег и закопал их с помощью экскаватора. Об этом 2 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 30 июля в полицию Когалыма позвонил мужчина и сообщил, что в ходе распития спиртных напитков убил двух своих знакомых, с которыми работал на производственной базе. После этого мужчина закопал тела погибших с помощью экскаватора.

«В ходе проведения проверочных мероприятий данная информация подтвердилась — на производственной базе были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Санкции статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.

В ведомстве добавили, что в этот же день мужчина был задержан и заключён под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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