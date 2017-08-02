Рейс Екатеринбург – Таиланд задержан на 12 часов

Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Рейс авиакомпании Azur Air ZF-9633 из Екатеринбурга в Краби (Таиланд) задержан на 12 часов, это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

Отмечается, что туристы должны были вылететь в Таиланд 2 августа в 02:25 ночи (00:25 мск), однако теперь время вылета — 14:00 (12:00 мск).

По данным местных СМИ, туристы ночью прошли регистрацию и посадку, и к моменту вылета все пассажиры уже находились на борту самолёта. Однако через час пассажирам сообщили, что на борту была обнаружена неисправность, а рейс будет отложен.

Около 6 часов утра людям вернули багаж и разместили их в гостинице. Всего на рейсе было зарегистрировано 337 пассажиров.

Напомним, что это не первый случай задержки рейса из Екатеринбурга в Таиланд в аэропорту «Кольцово».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года порядка 200 пассажиров вылетели в Таиланд с 18-часовой задержкой. Причиной стала задержка прибытия лайнера в аэропорт.

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