В Екатеринбурге водитель автобуса на ходу «высадил» мать с ребёнком

Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM В Екатеринбурге водитель маршрутного автобуса грубо нарушил правила дорожного движения и едва не причинил вред здоровью молодой женщине и её малолетнему ребёнку, следователи проводят проверку. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Следственным отделом Екатеринбурга организована доследственная проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, в результате чего пострадали женщина и её малолетний ребёнок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне в СМИ появилась информация о том, что вечером 1 августа на остановке «Заводская» водитель маршрутного автобуса начал движение транспортного средства, не закрывая при этом двери. Пассажиры автобуса возмутились действиями водителя и попросили его остановиться, однако водитель прибавил скорость, закрывая на ходу заднюю дверь.

«В этот момент женщина с ребёнком выпали из автобуса, а автобус ещё быстрее поехал вперёд. Более того, в ответ на все упрёки пассажиров водитель отвечал нецензурной бранью», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются участники происшествия, в том числе водитель автобуса и пострадавшая женщина.

По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге водители-иностранцы не могут сдать теоретическую часть экзамена на право вождения транспортных средств. Отмечается, что пока с ней справилось лишь 20% граждан, прошедших экзамен в ГИБДД.

По данным ведомства, в городе водители-мигранты работают на маршрутах 25 предприятий, из которых только у пяти есть российские удостоверения.

Напомним, с 1 июня в России запрещено допускать к работе на транспорте граждан, не имеющих российских водительских прав.

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